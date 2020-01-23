За 2019 год по ЗСД совершили поти 100 млн поездок

За 2019 год по ЗСД совершили поти 100 млн поездок
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В 2019 когда по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге проехало более 97 миллионов автомобилистов. Это цифра на 10% превышает показатель 2018 года.

Как сообщают эксплуатационные службы ЗСД, максимальные суточные трафики были зафиксированы по вечерам пятниц летом. В такие дни количество транзакций превышало 360 тысяч единиц.

Чаще всего правом бесплатного проезда специального транспорта пользовались автомобили Скорой помощи, совершившие по ЗСД более 160 тысяч поездок, машины с почтой — 82 тысячи поездок, а также полицейские машины — 78 тысяч поездок.

Более 1,7 млн поездок совершено пользователями с транспондерами, выданными другими операторами российских платных дорог. Годом ранее эта цифра была на 180% меньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители Петербурга негодуют из-за роста цен на ЗСД.

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