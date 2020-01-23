Мать посадили на 4 месяца за неуплату алиментов в Петербурге

Мать посадили на 4 месяца за неуплату алиментов в Петербурге
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Кировский районный суд вынес приговор в отношении петербурженки, неоднократно совершавшей неуплату средств на содержание двух дочерей. При этом у нее не было уважительных причин на это.

Как сообщает прокуратура Петербурга, в 2017 году суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание двух дочек. За неуплату алиментов ее привлекли к административной ответственности, после чего она на протяжении 10 месяцев опять не выплачивала алименты, накопив долг в размере 157 тысяч рублей.

Ранее женщина была судима за аналогичное преступление и была приговорена к исправительным работам, которые не отбывала. В связи с этим их заменили на лишение свободы.

Неплательщицу алиментов признали виновной и назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погасил долг по алиментам из-за угрозы привлечения к уголовному делу.

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