Мать посадили на 4 месяца за неуплату алиментов в Петербурге

Кировский районный суд вынес приговор в отношении петербурженки, неоднократно совершавшей неуплату средств на содержание двух дочерей. При этом у нее не было уважительных причин на это.

Как сообщает прокуратура Петербурга, в 2017 году суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание двух дочек. За неуплату алиментов ее привлекли к административной ответственности, после чего она на протяжении 10 месяцев опять не выплачивала алименты, накопив долг в размере 157 тысяч рублей.

Ранее женщина была судима за аналогичное преступление и была приговорена к исправительным работам, которые не отбывала. В связи с этим их заменили на лишение свободы.

Неплательщицу алиментов признали виновной и назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погасил долг по алиментам из-за угрозы привлечения к уголовному делу.