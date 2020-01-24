В России выпустили парашют для прыжков с небоскребов

На российский рынок выходит парашют «Шанс», который поможет спастись из небоскреба в случае чрезвычайного происшествия. Разработкой его занимался холдинг «Технодинамика», входящий в Ростех.

«Шанс» не имеет аналогов в мире. Его особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, пишет РИА Новости. Человек сможет десантироваться с 33 метров, где традиционные парашюты не работают.

«Для использования «Шанса» не нужна специальная подготовка — парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Сертификат соответствия «Шанса» уже получен, что дает возможность приступить к серийному производству. Дата поступления парашюта на рынок и его стоимость пока не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростех разработал способы борьбы с дронами.