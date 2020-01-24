Петербургское отделение «Почты России» прокомментировало нарушение закона о персональных данных

В ведомстве утверждают, что на данный момент представления прокуратуры об устранении нарушений к ним не поступало.

В пятницу, 24 января, «Почта России» направила gazeta.spb.ru официальный комментарий о сложившейся ситуации. В организации отмечают, что внимательно относятся к соблюдению законодательства. После случившегося руководство регионального отделения провело собственное расследование. К виновным, которых успешно установили, применили меры дисциплинарного взыскания.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе проверки прокуратура выяснила, что в октябре прошлого года в отделении №8 Петербургского Почтамта в мусорном баке оказались личные данные горожан в виде поручения на выплату с истекшим сроком предъявления. В связи с этим «Почте России» вынесено представление об устранении нарушения.