Обладателями почетного знака святой Татианы станут около 60 студентов Петербурга

Почетные награды вручат студентам петербургских ВУЗов, проявившим себя в сфере нравственно-духовного просвещения.

Отмечать день российского студенчества в Санкт-Петербурге начали с утренней литургии в Смольном соборе в пятницу, 24 января. Возглавил праздничную службу ректор духовной академии Северной столицы. Кроме того, в ходе торжественного мероприятия около 60 студентов-активистов получили почетные знаки святой Татианы.

Среди участников празднования были курсанты, студенты и руководители учебных заведений Петербурга. Отметим, что День студента или День святой Татианы, покровительницы студентов, в России традиционно празднуется 25 января. Поскольку в этом году 25 января — выходной день, в учебных заведениях отметили наступление праздника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среднем студенты отечественных вузов тратят на аренду жилья половину заработка.