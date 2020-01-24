Российские студенты отдают половину доходов за аренду квартиры

Дешевле всего снимать квартиры в Тюмени, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Там это можно сделать за 14-16 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Дешевле всего снимать квартиры в Тюмени, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Там это можно сделать за 14-16 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Согласно результатам исследования, в среднем учащиеся ВУЗов отдают половину зарплаты за жилье. Столичные студенты платят и вовсе до 80% от дохода.

При этом средний заработок студентов за последний квартал прошлого года составил лишь 32,6 тысячи рублей, по данным специалистов аналитического центра «Авито.Работа». В крупных городах показатели немного выше. Так, московские студенты зарабатывают около 45 тысяч рублей месяц, в Петербурге — 39 тысяч.

Меньше всего платят учащимся институтов в Волгограде, Ульяновске и Ижевске — 23, 24 и 25 тысяч рублей соответственно. При этом ежемесячная оплата жилья, например, в столице, обойдется в 35 тысяч, а в Северной столице — значительно меньше, 22 тысячи.

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