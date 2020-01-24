Российские студенты отдают половину доходов за аренду квартиры

Российские студенты отдают половину доходов за аренду квартиры
Дешевле всего снимать квартиры в Тюмени, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Там это можно сделать за 14-16 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Согласно результатам исследования, в среднем учащиеся ВУЗов отдают половину зарплаты за жилье. Столичные студенты платят и вовсе до 80% от дохода.

При этом средний заработок студентов за последний квартал прошлого года составил лишь 32,6 тысячи рублей, по данным специалистов аналитического центра «Авито.Работа». В крупных городах показатели немного выше. Так, московские студенты зарабатывают около 45 тысяч рублей месяц, в Петербурге — 39 тысяч.

Меньше всего платят учащимся институтов в Волгограде, Ульяновске и Ижевске — 23, 24 и 25 тысяч рублей соответственно. При этом ежемесячная оплата жилья, например, в столице, обойдется в 35 тысяч, а в Северной столице — значительно меньше, 22 тысячи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что билеты на «Аллегро» с отправлением по вторникам можно приобрести со скидкой 64%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аренда квартир доходы исследование студенты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Доме кино покажут документальный фильм «Архитектура блокады»
Возле десяти станций метро в Петербурге появятся перехватывающие парковки
Немецкий ритейлер Globus опроверг разработку новый формат магазинов для России
Прокурора просят сохранить охранный статус медсанчасти на Одоевского
Обладателями почетного знака святой Татианы станут около 60 студентов Петербурга
Путин надел на офицера палестинской гвардии упавшую фуражку
В Лисьем Носу на пляже установили «откровенные» раздевалки
Хостел на Ленина через суд требуют устранить нарушения закона