Патрушев посетил Центр технологии судостроения в Петербурге

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Северную столицу с рабочим визитом, в ходе которого наведался в городской Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС).

Секретарь Совбеза приехал в Петербург в пятницу, 24 января. Патрушев ознакомился возможностями и перспективами центра, а также с текущей деятельностью ЦТСС в развитии судостроительной отрасли в Российской Федерации. Особое внимание Патрушев уделил проекту Онежского судостроительного завода.

На базе этого предприятия планируется создать первую в России цифровую верфь. Воплощение этого проекта в жизнь позволит построить более десяти судов, включая рыбопромысловые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помощник президента Владислав Сурков покинул свою должность в администрации главы государства. На этом посту Сурков проработал семь лет.