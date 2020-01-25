Патрушев посетил Центр технологии судостроения в Петербурге

Патрушев посетил Центр технологии судостроения в Петербурге
Николай Патрушев посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Фото: www.scrf.gov.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Северную столицу с рабочим визитом, в ходе которого наведался в городской Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС).

Секретарь Совбеза приехал в Петербург в пятницу, 24 января. Патрушев ознакомился возможностями и перспективами центра, а также с текущей деятельностью ЦТСС в развитии судостроительной отрасли в Российской Федерации. Особое внимание Патрушев уделил проекту Онежского судостроительного завода.

На базе этого предприятия планируется создать первую в России цифровую верфь. Воплощение этого проекта в жизнь позволит построить более десяти судов, включая рыбопромысловые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помощник президента Владислав Сурков покинул свою должность в администрации главы государства. На этом посту Сурков проработал семь лет.

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