Беглов проверил ход ремонта поликлиники на Гжатской улицы

Беглов проверил ход ремонта поликлиники на Гжатской улицы
Александр Беглов. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов проконтролировал ход ремонта поликлиники на Гжатской улице в Калининском районе города.

В субботу, 25 января, градоначальник посетил детскую поликлинику №42 на Гжатской улице, где сейчас завершается ремонт. Ранее Беглов предложил выкрасить стены здания в яркие цвета, чтобы внутри дети чувствовали себя спокойно и расслабленно, как в игровой зоне.

Отметим, что к детскому отделению Городской поликлиники №118 прикреплены 6,5 тысяч детей. В медицинском учреждении размещены кабинет УЗИ и физиотерапевта, бассейн, зал ЛФК и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов обсудил с главой «Российских железных дорог» Олегом Белозеровым развитие железнодорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. В частности, на обсуждение вынесли проект нового железнодорожного узла.

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