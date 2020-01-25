Беглов проверил ход ремонта поликлиники на Гжатской улицы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов проконтролировал ход ремонта поликлиники на Гжатской улице в Калининском районе города.

В субботу, 25 января, градоначальник посетил детскую поликлинику №42 на Гжатской улице, где сейчас завершается ремонт. Ранее Беглов предложил выкрасить стены здания в яркие цвета, чтобы внутри дети чувствовали себя спокойно и расслабленно, как в игровой зоне.

Отметим, что к детскому отделению Городской поликлиники №118 прикреплены 6,5 тысяч детей. В медицинском учреждении размещены кабинет УЗИ и физиотерапевта, бассейн, зал ЛФК и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов обсудил с главой «Российских железных дорог» Олегом Белозеровым развитие железнодорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. В частности, на обсуждение вынесли проект нового железнодорожного узла.