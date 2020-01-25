Каршеринг, брошенный водителем, остановил движение возле «Балтийской жемчужины»

Каршеринг, брошенный водителем, остановил движение возле &#171;Балтийской жемчужины&#187;
Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга водитель каршеринга возмутил других участников дорожного движения, бросив автомобиль прямо на проезжей части.

Об инциденте рассказали возмущенные автомобилисты в субботу, 25 января. Все произошло возле микрорайона «Балтийская жемчужина», в районе, где и так постоянно собираются пробки. Автомобиль компании Carenda неизвестный оставил посреди дороги на углу Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца, пишет «Фонтанка».

В результате образовался затор. Возможно, в рабочие будни к этому отнеслись бы с большим спокойствием. Однако особенное раздражение у автомобилистов вызвал тот факт, что машину оставили в выходной день, когда все планируют добраться до пункта назначения по свободным дорогам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аварии на Санкт-Петербургском шоссе погибли двое.

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