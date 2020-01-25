В Москве виновник смертельной аварии за год получил 650 штрафов

Рано или поздно пренебрежение правилами дорожного движения может привести к неисправимым последствиям. Фото: pixabay.com

Рано или поздно пренебрежение правилами дорожного движения может привести к неисправимым последствиям. Фото: pixabay.com

Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП в столице, в течение года 650 раз нарушил правила дорожного движения.

По вине владельца иномарки вечером 24 января в Москве случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, в котором погиб человек. Еще двое участников аварии получили травмы. За несколько минут до аварии BMW ехал по Дмитровскому шоссе на скорости 150 километров в час.

Как выяснилось позже, большинство из 650 полученных штрафов назначены за превышение скорости. Причем, значительно, — более, чем на 60 км/ч. При этом основная часть квитанций не оплачена. Об этом рассказал глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин на своей странице в Facebook.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Просвещения маршрутка сбила женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора.