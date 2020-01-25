В аэропорту Пулково охранник застрелил собаку

В аэропорту Пулково охранник застрелил собаку
Орнитолога отвезли в отделение полиции. Фото: pixabay.com

По предварительной информации, собака представляла потенциальную опасность для взлетающих и садящихся самолетов.

В животное выстрелил охранник аэропорта. Он мотивировал свой поступок тем, что собака, по его мнению, хотела выбежать на взлетно-посадочную полосу. О происшествии сообщает «Фонтанка», ссылаясь на очевидца. По словам свидетеля, сотрудник Пулково находился в служебном автомобиле.

Он опустил окно Renault Duster и выстрелил. Пробегавшее мимо животное взвизгнуло и упало. Как выяснилось позже, выстрел произвел штатный орнитолог, в обязанности которого входит следить за перемещением птиц над территорией аэропорта. Он носит с собой оружие типа ракетницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке волонтеры организации «Кошкиспас» вызволили котенка, провалившегося в двухметровую яму под опорой фонарного столба.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково жестокое обращение с животными санкт-петербург убийство животных
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Синоптики рассказали о погоде в феврале
В аэропорту Пулково охранник застрелил собаку
В Мурино сгорел старый дом
В МЧС рассказали о пожаре на Большевиков
Водитель оставил автомобиль посреди дороги в Красносельском районе
В Невском районе загорелись гаражи
В девятиэтажке на проспекте Просвещения вспыхнули электрощитки
В Петербург привезли тест-полоски для быстрой проверки на коронавирус