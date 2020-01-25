В аэропорту Пулково охранник застрелил собаку

По предварительной информации, собака представляла потенциальную опасность для взлетающих и садящихся самолетов.

В животное выстрелил охранник аэропорта. Он мотивировал свой поступок тем, что собака, по его мнению, хотела выбежать на взлетно-посадочную полосу. О происшествии сообщает «Фонтанка», ссылаясь на очевидца. По словам свидетеля, сотрудник Пулково находился в служебном автомобиле.

Он опустил окно Renault Duster и выстрелил. Пробегавшее мимо животное взвизгнуло и упало. Как выяснилось позже, выстрел произвел штатный орнитолог, в обязанности которого входит следить за перемещением птиц над территорией аэропорта. Он носит с собой оружие типа ракетницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке волонтеры организации «Кошкиспас» вызволили котенка, провалившегося в двухметровую яму под опорой фонарного столба.