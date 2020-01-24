В Сестрорецке спасатели вызволили котенка, провалившегося в опору фонарного столба

В Сестрорецке спасатели вызволили котенка, провалившегося в опору фонарного столба
К счастью, все закончилось благополучно. Фото: vk.com/koshkispas

В Курортном районе Санкт-Петербурга маленький котенок провалился в опору столба уличного освещения. Ему повезло, так как писк малыша услышали неравнодушные прохожие.

О счастливом спасении рассказали волонтеры сообщества «Кошкиспас» в официальной группе «Вконтакте» в пятницу, 24 января. Инцидент произошел в городе Сестрорецк, на улице Володарского. Между опорой фонарного столба и землей оставался просвет в несколько сантиметров, куда котенок каким-то образом провалился.

При этом яма, где малыш провел длительное время, была достаточно глубокой, около 2 метров. Поздней ночью, в районе полуночи, его жалобное мяуканье чудом услышали три девушки, которые и обратились к спасателям. Вытащить кота оказалось нелегким делом: несколько раз он срывался, — но в итоге замерзшего и уставшего бедолагу удалось отвлечь кошачьим мяуканьем, включенным на телефоне. Его все-таки вызволили и доставили в ветклинику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что агрессивная кошка два дня продержала свою хозяйку на кухне.

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