Три иномарки столкнулись в ДТП на Вавиловых

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП три автомобиля. Все произошло вечером, 25 января.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«На Вавиловых ДТП как минимум из трёх машин. Одна из них в дереве», — сообщили пользователи паблика.

К месту аварии прибыла карета скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Инцидент произошел днем в субботу, 25 января.