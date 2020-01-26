Петербург может установить очередной температурный рекорд

Петербург находится на пороге очередного температурного рекорда. В воскресенье, 26 января под влиянием волнового циклона в город придут мокрый снег и порывистый ветер, сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Пройдет мокрый снег. Кроме того, петербуржцев ждет порывистый ветер. В Петербурге потеплеет до +2…+4 градусов. По словам синоптика, это может стать новым температурным рекордом. До этого максимальная температура для 26 января была зафиксирована в 2018 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 15 января, Санкт-Петербург, как и предсказывали синоптики, побил температурный рекорд 1975 года. Город по-прежнему находится во власти циклона. Последний раз так тепло в Северной столицы было 45 лет назад. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.