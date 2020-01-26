Гипотеза канадских исследователей: рак может передаваться через микробиом

Онкологические заболевания могут передаваться от человека человеку. Соответствующую гипотезу выдвинули канадские исследователи.

Специалисты пришли к выводу, что заражение может происходить через микробиом – совокупность крошечных бактерий, существующих на коже или в органах человека.

Как сообщает Focus, в ВОЗ допустили, что неинфекционные заболевания могут передаваться генетически или из-за факторов окружающей среды

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