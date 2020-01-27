В России откроют новые станции спутниковой системы «Гонец»

В России откроют новые станции спутниковой системы &#171;Гонец&#187;
Фото: vk.com/sputnikovaya_sistema_gonets

До середины лета 2020 года в России планируется ввести в эксплуатацию новые наземные станции спутниковой системы «Гонец».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию АО «Спутниковая система «Гонец», на данный момент новые станции проходят тестирование и плановый ввод в эксплуатацию. Их должны открыть в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре.

Каждый из этих городов обзаведется одной региональной станцией многофункциональной системы спутниковой связи «Гонец-Д1М».

Отметим, что «Гонец» — это низкоорбитальная система спутниковой связи для обмена различными видами информации. Сейчас такие станции есть в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роскосмос» рассказал о способе защиты от иностранных спутников-шпионов.

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