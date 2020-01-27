Ветеринарный контроль в Пулково прошли 235 тысяч икринок форели

Ветеринарный контроль в Пулково прошли 235 тысяч икринок форели
Перевозкой занималась петербургская фирма. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Прибывшие из Америки 235 тысяч икринок форели успешно прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково и отправятся в пункт назначения в Сибирь.

В понедельник, 27 января, в пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что в петербургский международный аэропорт прибыла крупная партия оплодотворенных икринок форели. Будущую рыбу доставили прямиком из штата Вашингтон в Америке.

Пулково для икринок — промежуточный этап, после исследования груза специалистами Россельхознадзора они отправятся дальше. Конечная остановка малышей-форелей — одно из предприятий в Красноярском крае. Поставкой икринок занималась петербургская компания, специализирующаяся на продаже оснащения для рыбоводческих хозяйств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об изъятии более 500 килограмм «запрещенки», обнаруженной в ручной клади.

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