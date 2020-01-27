Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки из Китая

Случаев заражения коронавирусом через посылки из Китая и другие предметы не зафиксировано. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Исходя из имеющихся данных, рисков заражения через посылки нет. Однако вопрос требует дополнительного изучения, рассказала Попова.

«Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», — приводит её слова ТАСС.

В Роспотребнадзоре пояснили, что, согласно текущим исследованиям, коронавирус не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. В Китае количество зараженных достигло 2 тыс. 744 человек, 80 из них скончались.

По официальным данным, в России случаев заражения не зафиксировано. Вирус проник в Макао, Тайвань, Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Австралию и Малайзию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что существует около 30 медицинских препаратов, работающих против коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.