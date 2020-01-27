Из-за коронавируса на границе с Ленобластью усилили контроль

Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено.

Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая.

«Лиц с подозрением на заболевание новым коронавирусом не выявлено», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Меры приняты региональным управлением Роспотребнадзора. В целях безопасности на пунктах пропуска также усилен дезинфекционный режим.

Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует не ходить на рынки и в зоопарки, не употреблять овощи и фрукты без термической обработки, пить воду только из бутылок, использовать маски и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рисков заражения через посылки из Китая на данный момент нет.