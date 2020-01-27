На проспекте Просвещения ДТП перекрыло троллейбусное движение

"На а троликах же есть какие-никакие АКБ. Неужели без "рогов" и 10-20 метров проехать не смогут?А потом выплачивай им простой..", - пишет участник группы. Фото: vk.com/spb_today

"На а троликах же есть какие-никакие АКБ. Неужели без "рогов" и 10-20 метров проехать не смогут?А потом выплачивай им простой..", - пишет участник группы. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Просвещения столкнулись две легковушки.

Иницидент произошел в понедельник, 27 января. О случившемся рассказали свидетели события в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». Днем две иномарки не поделили проезжую часть, вероятно, неудачно повернув. Машины встали прямо на пешеходном переходе.

Столкновение, судя по прикрепленным к посту фотографиям, было не очень сильным. Автомобили, на первый взгляд, также не получили серьезных повреждений. Однако ДТП значительно затруднило проезд общественного транспорта. Пользователи Сети возмущаются, что из-за аварии троллейбусы будут простаивать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП в Лужском районе Ленинградской области. В результате столкновения легковушки и грузовика погиб человек.