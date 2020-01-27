Из подвала на Кирочной выселяют гостиницу

Гостиница незаконно занимала подвал в доме на Кирочной. Фото: ККИ

Гостиница незаконно занимала подвал в доме на Кирочной. Фото: ККИ

В Центральном районе Петербурга из подвала на Кирочной улице, 35, литера А выселили гостиницу. Помещение было занято незаконно.

К освобождению подвала сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) приступили 27 января. Гостиница занимала подвал площадью более 180 кв. метров. При этом договорных отношений с городом у пользователя, ООО «Кирочная 35», не было.

«Пользователю объекта было вручено уведомление о необходимости добровольного освобождения, однако предписание было проигнорировано», — сообщили в пресс-службе ККИ.

Помещение находится в подвале жилого дома, который является объектом культурного наследия «Флигель восточный». Пользователь оборудовал его под размещение гостиницы: обустроили вход на месте оконного проема, добавили вход с лестничной клетки и установили санузлы.

Прежде договор аренды был заключен с ООО «Авест». В мае 2019 года он был расторгнут. После помещение незаконно заняло ООО «Кирочная 35».

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