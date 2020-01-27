В марте авиакомпания S7 откроет рейсы из Петербурга в Хибин

В марте авиакомпания S7 откроет рейсы из Петербурга в Хибин
Рейсы будут вылетать дважды в неделю: по вторникам и субботам. Фото: pixabay.com

Уже через месяц российская авиакомпания S7 откроет рейсы из аэропорта Пулково в Петербурге в Хибины в Мурманской области.

Выполнять полеты будет «Сибирь», входящая в группу компаний S7. Первые самолеты отправятся в Мурманскую область уже 4 марта. Рейсовые маршруты будут вылетать из Пулково в Хибины два раза в неделю: вечером по вторникам и утром по субботам. С апреля количество полетов увеличат в два раза.

О планах по развитию авиасообщения с Мурманском и областью рассказала директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина. Кроме того, ведутся переговоры об открытии рейса Москва — Апатиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международный аэропорт Пулково составил рейтинг лучших авиакомпаний. Лидером среди них стала «Победа», которая за 2019 год обслужила более чем на 60% больше пассажиров, чем в 2018-м.

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