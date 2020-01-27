Петербуржцев старше 50 обучат бесплатно

В 2020 году рамки регионального проекта «Старшее поколение» значительно расширили: теперь получить дополнительное образование или повысить квалификацию совершенно бесплатно смогут жители Петербурга старше 50 лет.

Об этом gazeta.spb.ru сообщили в Службе занятости населения Санкт-Петербурга. В текущем году организация рассчитывает выпустить более двух тысяч человек. Теперь бесплатно получить новые навыки или прокачать уже приобретенные смогут люди в возрасте 50+, а также пенсионеры. Отметим, что безработным людям, не вышедшим на пенсию, доплачивают стипендию в размере 12 130 рублей.

Кроме того, работодатели смогут самостоятельно подобрать программы переподготовки или повышения квалификации сотрудников, а также получить субсидию на дополнительное образование для работников в выбранной организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские и сотрудники Росгвардии получат надбавки за работу в условиях повышенной сложности.