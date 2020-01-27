Реконструкторы восстановили ход операции «Январский гром»

Крупнейший фестиваль устроили в Ломоносовском районе. В нем приняли участие 700 человек из разных стран.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает ЛенТВ24. В Ленинградскую область съехали несколько сотен реконструкторов, которые восстановили ход спецоперации «Январский гром», в результате которой в 1944 году была снята блокада Ленинграда. Принять участие в фестивале захотели не только россияне, но также жители СНГ и Прибалтики. Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля «В полосе прорыва», отметил, что не поле битвы нет ни одного ряженного – все бойцы, то есть участники реконструкции, хорошо изучили историю своего подразделения и борются по-настоящему.

Отмечается, что зрители военно-исторической реконструкции увидели легендарный Т34, а также немецкие машины.

Видео: ЛенТВ24

Напоминаем, что 27 января 1944 года было объявлено о полном освобождении Ленинграда. В этот понедельник в городе и региона состоялось множество памятных мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историк рассказал, как работали кондитерские фабрики в блокадном Ленинграде.