Телегину достанется дом, который строила Пелагея

Певица не претендует на недвижимость, хотя вложила много средств в возведение дома.

Об этом стало известно 27 января. Обо всем рассказала Александра Соколова, назвавшаяся подругой Пелагеи, в интервью «Комсомольской правде». Она заявила, что дом, который певица строила и ремонтировала практически только за свой счет, в итоге достанется хоккеисту Ивану Телегину. При этом Пелагея не собирается претендовать на жилплощадь. Соколова подчеркнула, что певица не получала дом в подарок и заверила, что особняк не стоил 75 миллионов рублей, о которых писали СМИ.

Подруга артистки также призналась, что все время семья жила в квартире Пелагеи, а в загородный дом ездила отдыхать на выходные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Пелагея поделилась подробностями развода с хоккеистом Телегиным. Она призналась, что для нее инцидент – «нерадостная история».