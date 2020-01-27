Зеленского назвали «идиотом» после речи в Польше

Политолог считает, что все выступления президента не очень удачные.

Об этом стало известно 27 января. Своим мнением поделился политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он остался под негативным впечатлением от выступления президента Украины Владимира Зеленского в Польше, о чем написал у себя в Facebook. Ему не понравились русофобские высказывание о вине СССР в начале Второй мировой войны. Политолог подчеркнул, что Зеленский вел себя скованно, читал речь с листа и запинался. У него сложилось впечатление, что политик видел текст в первый раз.

«По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели»,

— подытожил Белашко.

Он также раскритиковал бывшего президента Украины, который тоже выступал, по мнению политолога, плохо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков назвал причину отставки правительства Медведева. Он подчеркнул, что для решения задач, поставленных Путиным, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.