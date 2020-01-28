Суд Петербурга постановил заблокировать распространяемое в Сети видео с собачьими боями

Жестокий видеоролик, появившийся на просторах Сети, содержал сцены насилия над животными и причинение тяжких увечий участникам собачьих боев.

Октябрьский районный суд постановил запретить и изъять из интернет-пространства видео с записью собачьих боев. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Административный иск подал прокурор Пушкинского района.

Сотрудник правоохранительных органов увидел ролик, в котором дрались кавказские овчарки. На кадрах видео было множество сцен, нарушающих принципы гуманного обращения с животными, собаки получили множество травм и увечий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Конституционный суд России постановил пересмотреть дело оппозиционера Константина Котова, получившего 4 года заключения за административные нарушения на митингах.