Директора стоматологий в Петербурге подозревают в отмывании денег

В Петербурге директора стоматологических клиник подозревают в отмывании денег. Ранее его задержали по делу о хищении средств фонда обязательного медицинского страхования.

Мужчина был задержан в июне 2019 года. Как полагает следствие, он составил подложную отчетность о якобы оказанных стоматологических услугах и похитил более 10 млн рублей, принадлежащих фонду ОМС.

В ходе расследования «экономическая» полиция установила его возможную причастность к легализации средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По данным правоохранителей, он посредством подконтрольных фирм произвел несколько финансовых операций с похищенными деньгами. Стоматолог заключил договоры лизинга и приобрел дорогостоящие иномарки.

«Общая сумма легализованных денежных средств составила 1 млн 76 тыс. 60 рублей», — сообщили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о легализации (отмывании) денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Директор стоматологии находится под домашним арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директора стоматологии задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.