На набережной Матисова канала неизвестный днем домогался школьницы

На набережной Матисова канала неизвестный днем домогался школьницы
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Красносельского района Петербурга ищут злоумышленника, который среди бела дня приставал к 16-летней школьнице на набережной Матисова канала.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января, около 16:00, на пересечении улицы Катерников и набережной Матисова канала. По словам девушки, неизвестный пытался удержать её и трогал руками половые органы. О случившемся десятиклассница рассказала маме, которая работает врачом. Родительница, в свою очередь, обратилась в полицию.

Предположительно, преступник был около 170-175 сантиметров ростов, худой, на нем была серая куртка с капюшоном, черные джинсы. Кроме того, нападавший имел при себе рюкзак и мешок со сменной обувью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, владеющего стоматологической клиникой, подозревают в отмывании денег.

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