Иномарка наехала на пешеходов на набережной Фонтанки

В Санкт-Петербурге на пересечении набережной Фонтанки и Невского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие. Все произошло около 21:10 на углу Невского и набережной Фонтанки.

В Главном управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что девушка на BMW наехала на толпу пешеходов. Она скрылась с места происшествия.