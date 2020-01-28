Иномарка наехала на пешеходов на набережной Фонтанки

Иномарка наехала на пешеходов на набережной Фонтанки
Автомобиль виновницы аварии. Фото: vk.com/dorinspb

В Санкт-Петербурге на пересечении набережной Фонтанки и Невского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие. Все произошло около 21:10 на углу Невского и набережной Фонтанки.

В Главном управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что девушка на BMW наехала на толпу пешеходов. Она скрылась с места происшествия.

В аварии получил травмы пешеход, его доставили в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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