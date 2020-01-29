Пенсионерам из Ленобласти разрешили ездить в метро по проездному

Пенсионерам из Ленобласти разрешили ездить в метро по проездному
Метро в Петербурге. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Депутаты областного Законодательного Собрания утвердили соглашение к документу о перевозке жителей Петербурга и Ленинградской области. Теперь областные пенсионеры смогут бесплатно пользоваться услугами петербургского метрополитена.

Согласно документу, перечень льготных категорий граждан, имеющих право на пользование единым социальным проездным в метро, увеличивается. Обновленный список пополнился мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55 лет.

По словам начальника управления транспорта Павла Постовалова, почти 120 млн рублей было заложено на решение вопросов о льготах на общественный транспорт из областного бюджета прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть льготники метро новости спб пенсионеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге осудили любителя пьяной езды
Коронавирус может стать причиной падения посещаемости в Эрмитаже
Путин назначил Олега Николаева врио главы Чувашии
Водитель Toyota Corona попытался «дать угла» на Богатырском у ...
Стало известно, где отдыхают машинисты метрополитена
Преступника заставили отдать ТФОМС деньги, потраченные на потерпевшего
Беглов сыграл на барабанах во время объезда Васильевского острова
Станция «Дунайская» снова протекает