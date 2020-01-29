Пенсионерам из Ленобласти разрешили ездить в метро по проездному

Депутаты областного Законодательного Собрания утвердили соглашение к документу о перевозке жителей Петербурга и Ленинградской области. Теперь областные пенсионеры смогут бесплатно пользоваться услугами петербургского метрополитена.

Согласно документу, перечень льготных категорий граждан, имеющих право на пользование единым социальным проездным в метро, увеличивается. Обновленный список пополнился мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55 лет.

По словам начальника управления транспорта Павла Постовалова, почти 120 млн рублей было заложено на решение вопросов о льготах на общественный транспорт из областного бюджета прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам.