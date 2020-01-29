Советник Зеленского выругался матом, увидев счета за газ

Советник Зеленского выругался матом, увидев счета за газ
Газ не стоит дешевле, а должен был. Фото: Pixabay

Он возмущен тем, сколько граждане Украины вынуждены платить за ЖКХ.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает «Царьград». Советник президента Украины Игорь Новиков прокомментировал цены на газ. Он уверил, что компания «Нафтогаз» обещала, что топливо будет стоить 4650 гривен, но на деле выходит иначе. Новиков понимает, что украинцы возмущены таким положением дел и обещает разобраться в происходящем беспределе. Не сдержав гнева, советник Зеленского даже выругался матом.

Новиков считает, что украинская компания не хочет понести убытки, поэтому не выполняет оговоренных условий.

«А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами»,

— заявил он.

Советник заверил, что обсудит все с Зеленским.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Володин прокомментировал слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

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