Книга о компартии Китая и коммунизме отправилась в «черный список» по решению суда в Петербурге

Автор книги критикует последователей Мао Цзэдуна и идеологию в целом. Фото: pixabay

Автор книги критикует последователей Мао Цзэдуна и идеологию в целом. Фото: pixabay

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел аппеляцию на решение предыдущей инстанции, постановившей запретить на территории РФ книгу «Девять комментариев о коммунистической партии». Автор книги критикует последователей Мао Цзэдуна и идеологию в целом.

Книгу издали в Москве. Проект реализовал медиахолдинг «Великая Эпоха», а авторскими правами владеет американская компания «The Epoch Times». При этом к судебному процессу привлекли и Валентину Виноградову — члена Ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования Фалунь Дафа». По всей вероятности, именно там распространяли сборник.

Перед подачей иска прокуратура провела экспертизу с участием психолога, которая подтвердила наличие негативных установок по отношении с компартии в книге.

В частности, специалисты пришли к выводу, что книга содержит «высказывания, направленные на возбуждение социальной розни по отношению к последователям коммунистической партии Китая и коммунизма в целом».

Аргументы прокурора признали обоснованными. Повторное рассмотрение материалов не изменило позицию суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе уволенный сотрудник добился через суд восстановления трудовых прав.