Члены Европарламента одобрили соглашение по Brexit

Члены Европарламента одобрили соглашение по Brexit
Brexit. Фото: pixabay

Европейский парламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны их состава Евросоюза.

Итоговое голосование по сделке Brexit состоялось на пленарной сессии в Брюсселе в среду, 29 января, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ поддержали 631 парламентарий, против проголосовали 49 человек и еще 13 воздержались.

Законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС был принят британской палатой лордов 22 января. Документ одобрили обе палаты британского парламента. Позже он был подписан Королевой Елизаветой II.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Brexit. Напоминаем, что за выход страны из Brexit проголосовало большинство жителей Великобритании еще летом 2016 года.

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