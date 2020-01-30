Volkswagen Passat сбил знак на пересечении Московского и Бассейной

Volkswagen Passat сбил знак на пересечении Московского и Бассейной
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге водитель за рулем легкового автомобиля сбил врезался в столб. Дорожный инцидент случился среди ночи.

Обо всем стало известно сегодня, 31 января. По словам очевидцев, Volkswagen Passat сбил знак на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что около машины столпились люди. У транспортного средства открыт капот.

Другие подробности ночного происшествия пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в центре Северной столицы. Дорогу не поделили две иномарки.

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Volkswagen Passat сбил знак на пересечении Московского и Бассейной
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