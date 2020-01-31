Рейс из Петербурга в Лондон задерживается на 12 часов

Авиакомпания Wizz Air задерживает рейсы между Петербургом и Лондоном 31 января. Ожидание составляет порядка 12 часов.

Прилететь из Лондона в Петербург пассажиры рейса W9 8123 должны были в 4:50. Однако затем время прибытия перенесли. В городе борт приземлится не раньше 17:15. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Авиакомпания также задерживает рейс W9 8124 из Петербурга в Лондон. Покинуть Пулково самолет должен был в 6:05 утра. Теперь пассажирам придется ждать до вечера. В Лондон воздушное судно отправится в 18:30 вечера. Задержка составляет более 12 часов.

Причины переноса рейсов не уточняются.

Помимо этого, в Пулково задерживается рейс в Ашхабад и отменен рейс в Москву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Петербурга в Москву с задержкой.