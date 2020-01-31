Петербургские власти инвестировали 100 млн рублей в круизно-паромную компанию

В Санкт-Петербурге городские власти инвестировали почти сто миллионов рублей в собственную круизно-паромную компанию.

Согласно данным СПАРК, в конце декабря минувшего года было зарегистрировано ООО «Балтийские пассажирские линии». Учредителями стали «Пассажирский порт «Морской фасад» и АО «Аэрополис», с долями 99,5% и 0,5% соответственно. Владельцем обеих компаний является Смольный.

Возможный запуск региональной судоходной компании начал обсуждаться еще весной 2017 года. Тогда были предположения, что в создание компании инвестируют Сбербанк и ВТБ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге адресная инвестиционная программа реализована на 83%. Худшим признали комитет по физической культуре и спорту, который освоил средства лишь на 47,9%.