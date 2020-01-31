Получить финскую визу на пять лет для россиян станет проще

Стоимость шенгенской визы на 5 лет будет такой же, как у двухлетней. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Стоимость шенгенской визы на 5 лет будет такой же, как у двухлетней. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Оформление шенгенской визы на пять лет станет проще. С 3 февраля Финляндия примет новый визовый кодекс Евросоюза на территории России.

Как уточнили в пресс-службе Генерального консульства Финляндии в Петербурге, количество виз, выданных на пять лет, будет увеличено. Для того, чтобы получить визу, необходимо соблюсти несколько требований.

Выдаваться пятилетняя виза будет при условии, если за последние три года заявитель имел многократную визу со сроком минимум два года. Помимо этого, он должен быть добросовестным туристом.

«Виза должна быть использована верно, т.е. основная страна поездок по визе была Финляндия», — уточнили в пресс-службе.

В консульстве добавили, что заявление на визу с 3 февраля можно будет подать не раньше, чем за шесть месяцев до поездки.

Стоимость многократной визы на пять лет составляет 35 евро без учета сервисного сбора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцам упростят процесс получение визы в Россию.