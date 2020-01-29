Иностранцам упростят процесс получение визы в Россию

Иностранцам упростят процесс получение визы в Россию
Фото: https://pixabay.com

В стране хотят увеличить поток туристов – до 30%.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники. Министерство иностранных дел России собирается упростить процесс получения визы в Россию. Проект позволит ведомству выдавать туристическую визу на полгода. Сейчас ее возможно получить только на месяц. Инициативу уже поддержали представители различных партий.

Уточняется, что туристический поток благодаря этому можно будет увеличить до 30%. Напоминаем, что петербуржцы в ближайшее время будут получать визу в Финляндию с задержками – сроки увеличат на несколько дней из-за внедрения новой системы обработки документов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 1,4 иностранцев не попали в Петербург по электронным визам. Пограничники отмечают, что туристы сами виноваты, так как неправильно заполняли данные при оформлении документа.

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