Петербурженка оплатила долг подруги за коммуналку ради отпуска вместе

Жительница Петербурга погасила задолженность подруги за коммунальные услуги ради совместного отдыха в Финляндии. Женщина испугалась, что из-за долгов у них могут возникнуть проблемы на границе.

Перед поездкой петербурженка зашла в «Банк данных исполнительных производств» и обнаружила, что её подруга не заплатила 46 тыс. рублей коммунальной службе. Погасить долг она должна была по решению суда.

«Не желая рисковать, молодая женщина оплатила долг с помощью электронного сервиса и предъявила счет подруге», — сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Деньги женщина, по данным судебных приставов, своей подруге вернула.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет проверить наличие задолженности. С начала года жители Петербурга посетили его 40 тыс. раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погасил долг по алиментам в размере 80 тыс. рублей.