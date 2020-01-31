Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на выходных

Жителей Санкт-Петербурга в субботу, 1 февраля, ожидает снежная и ветряная погода. Температура воздуха днем будет изменяться от -3 до — 1 градусов, а вечером потеплеет до 0. Вечером могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

Скорость ветра будет достигать 7-12 метров в секунду, сообщили 78.ru.

В воскресенье температура воздуха повысится до +2 и +4 градусов днем, а вечером вновь снизится до нуля. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.