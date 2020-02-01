Эксперты рассказали, как сон влияет на самочувствие

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон дал несколько советов, которые помогает улучшить сон.

Он отметил, что восемь часов сна — самый оптимальный вариант для человеческого организма, но при этом важно, чтобы сон был полноценным, сообщает радио Sputnik.

Жара или холод могут нарушить сон. Поэтому эксперт посоветовал выбирать хлопковую пижаму. Также для нормального сна нужна холодная подушка.

«Если голова в прохладе, то человек лучше спит», — отметил сомнолог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между качеством сна и тревожностью человека, возникающей на следующий день, существует прямая связь. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета. Специалисты напомнили, что людям необходимо высыпаться в ночное время суток, чтобы восполнять силы и хорошо чувствовать себя на следующий день.