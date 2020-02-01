Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего при демонтаже СКК рабочего

Петербургский губернатор Александр Беглов выразил слова соболезнования по поводу смерти рабочего, который демонтировал крышу СКК «Петербургский» в момент обрушения. Соболезнования родным и близким он написал на своей странице «ВКонтакте».

Градоначальник заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь семье погибшего. Он признался, что знает о важности соблюдения техники безопасности не понаслышке — когда-то он и сам работал монтажником-высотником.

Глава Петербурга отметил, что эта трагедия стала доказательством степени изношенности здания, а также заявил, что подобных ситуаций не должно происходить в Северной столице. Он подчеркнул, что решение о сносе СКК было верным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы зажгли свечи у разрушенного СКК.