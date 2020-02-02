У «Лондон Молла» ППС помешала дрифтующим автомобилистам

В Невском районе Северной столицы ППС не дала ребятам-гонщикам подрифтить. Молодые люди собрались у «Лондон Молла».

Все произошло в ночь на воскресенье, 2 февраля, на улице Коллонтай. Виртуозные трюки на автомобилях гонщики показывали на парковке торгового центра.

«Правильно и делают. Они напрасно думают, что кому-то нравится смотреть на них», — возмутился пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Большинство подписчиков согласились с мужчиной, отметив, что «дрифтующие» мешают горожанам спать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Приморском проспекте перевернулась иномарка. Машиной управлял пьяный водитель.