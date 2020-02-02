На Королева у человека случился припадок, прохожие вызвали «скорую»

На Королева у человека случился припадок, прохожие вызвали &#171;скорую&#187;
Припадок произошел прямо на улице. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга очевидцы заметили человека, с которым случился припадок. Прохожие сразу вызвали скорую помощь.

Обо всем стало известно в ночь на воскресенье, 2 февраля. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», неизвестный упал и начал биться в конвульсиях на пересечении проспекта Королева и Литориновой улицы.

Проходящие мимо люди не остались в стороне, они попытались помочь человеку до приезда «скорой».

После приезда медиков свидетели помогли им уложить человека на каталку. Пока неизвестно, что стало причиной припадка.

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