На Планерной улице пенсионерка попала под машину

Вечером воскресенья, 2 февраля, в Приморском районе Северной столицы вне зоны пешеходного перехода на Планерной улице иномарка сбила пожилую женщину.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера. За рулем Honda Accord находился 39-летний мужчина. Он сбил женщину вне зоны пешеходного перехода, вероятно, пенсионерка переходила дорогу не по правилам дорожного движения.

Точный возраст пострадавшей неизвестен, на вид женщине около 65 лет. По предварительной информации, в результате происшествия пенсионерка получила тяжелые травмы. На место происшествия прибыли медики, женщину госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автодороге «Кола» «ГАЗель» врезалась в большегруз, везший цемент. Водитель микроавтобуса, к сожалению, погиб на месте.