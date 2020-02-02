Песков успокоил россиян: все экс-члены правительства трудоустроены

Каждому нашлась новая должность, так что никто не остался без дела.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «Россия 1». Он заявил, что все бывшие члены правительства на данный момент трудоустроены. Так, Вероника Скворцова теперь возглавляет Федеральное медико-биологическое агентство, а Виталий Мутко возглавил госкорпорацию «Дом.РФ». Владимир Мединский и Максим Орешкин теперь являются помощниками президента Владимира Путина, а Дмитрий Козак – заместитель главы президентской администрации. Как было известно и ранее, Дмитрий Медведев получил так же новую должность – он заместитель председателя Совета безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков оценил предложение ввести в России должность «верховного правителя».