В Выборге с ножом напали на постояльца отеля

В Выборге с ножом напали на постояльца отеля
Удар ножа был нанесен в живот. Фото: Baltphoto

В Ленобласти в городе Выборг госпитализирован приезжий с колото-резаной раной живота.

Все произошло днем в пятницу, 31 января. На мужчину напали на улице после встречи с агрессивными местными жителями. Его избили, а после ударили в живот ножом. После происшествия 37-летний мужчина поспешил вернуться в гостиницу, которую покинул сутки назад, откуда его и забрала карета скорой помощи, сообщает 47news.

Врачи госпитализировали пострадавшего в выборгскую районную больницу. Мужчина находится в реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник с ножом напал на ювелирный салон в Сосновом Бору. Правоохранители уже изучали записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку, которую направили в территориальные подразделения.

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