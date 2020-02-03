Виктория Боня надела на красную дорожку BAFTA платье-смокинг

Виктория Боня надела на красную дорожку BAFTA платье-смокинг
Виктория Боня на красной ковровой дорожке. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня прошлась по красной ковровой дорожке на церемонии вручения премии BAFTA. Перед объективами фотокамер она предстала в необычном платье-смокинге.

Боня выбрала платья в пол от бренда POAN. Верх наряда выполнен в виде черной жилетке, а низ представляет собой пышную юбку из нескольких слоев ткани.

Фото: instagram.com/victoriabonya

Платье дополнили массивные серьги и часы от Giberg. Стилизовал образ российской теледивы Карло Бэйкер.

Видео с ковровой дорожки Виктория Боня опубликовала в Instagram. Публикация стала первой с 21 января. Телеведущая отдыхала от социальных сетей почти две недели.

«Я вернулась… Я знаю, что вы скучали, безумно приятно, что волновались. Не думала, что будет такая шумиха вокруг моего отдыха от соц. сетей!», — написала Боня.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что аккаунт телеведущей Виктории Бони в Instagram оказался удален после ее поездки в Перу.

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