В 2020 году в Петербурге проведут испытания первого водородного автобуса

Соглашение о сотрудничестве, заключенное между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр», позволит провести испытания первого автобуса на водородном топливе.

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса». Благодаря тому, что научный центр имеет опыт эксплуатации транспортных и стационарных энергоустановок, а также обращения с системами заправки и хранения водорода, предприятия смогут совместно разработать возможность использования подвижного состава на водородных элементах в транспортной системе Санкт-Петербурга.

Водородный автобус для Северной столицы изготовила португальская компания Caetanobus, которая поставляет аналогичные автобусы в Лондон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об изменениях в работе маршрутного автобуса №330.