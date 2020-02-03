В 2020 году в Петербурге проведут испытания первого водородного автобуса

В 2020 году в Петербурге проведут испытания первого водородного автобуса
Автобус на водородном топливе компании Caetanobus. Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Соглашение о сотрудничестве, заключенное между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр», позволит провести испытания первого автобуса на водородном топливе.

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса». Благодаря тому, что научный центр имеет опыт эксплуатации транспортных и стационарных энергоустановок, а также обращения с системами заправки и хранения водорода, предприятия смогут совместно разработать возможность использования подвижного состава на водородных элементах в транспортной системе Санкт-Петербурга.

Водородный автобус для Северной столицы изготовила португальская компания Caetanobus, которая поставляет аналогичные автобусы в Лондон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об изменениях в работе маршрутного автобуса №330.

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